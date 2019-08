Cartão de crédito sem limite para negativados é lançado no mercado

O cartão de crédito surgiu para trazer maior praticidade e segurança durante as compras, e se tornou um item indispensável na vida dos brasileiros.

Quem antes só usava o dinheiro ou cheque para pagar as compras, acabou deixando de lado essas modalidades de crédito, optando pelo cartão de crédito como forma de pagamento.

E a cada dia são lançadas novas formas de serviço, e a mais recente é o cartão de crédito sem limite, também conhecido como cartão de crédito pré-pago.

Com o cartão de crédito pré-pago, a pessoa faz uso do limite que achar necessário em suas compras sem se preocupar se vai ser aprovado ou não.

Mas como funciona o cartão de crédito pré-pago? Será que ele está disponível para todos os clientes

Cartão de crédito pré-pago é a nova tendência do mercado

O cartão de crédito pré-pago vem a cada dia atraindo mais pessoas, seja por aqueles que estão fugindo das armadilhas das faturas como quem está com o nome negativado e não consegue um cartão tradicional.

Mas como funciona o cartão pré-pago? Ele é um cartão comum, onde a única diferença é que a pessoa recarrega o valor que achar necessário para as suas compras.

Por isso, ele entra na modalidade de cartão de crédito sem limite porque quem estipula o valor máximo que irá usar é o próprio cliente, em recargas que são feitas diretamente por boleto bancário, transferência ou em parceiros espalhados pelo Brasil.

Assim, a pessoa fica longe das faturas do cartão que chega no final do mês e são uma das grandes culpadas pelo endividamento do brasileiro.

Outro benefício do cartão pré-pago é que ele é liberado para pessoas com o nome negativado no Serasa/SPC, o que facilita bastante a vida de quem está precisando de um cartão de crédito e não consegue nos bancos tradicionais.

E o cartão pré-pago entra na modalidade de crédito, porque não está agregado a uma conta corrente, e pode ser solicitado em diversas instituições financeiras sem vínculos maiores.

Cartão de crédito pré-pago tem taxas mais atraentes

Além de todos os benefícios citados acima, o cartão de crédito pré-pago não tem a cobrança de taxas como os tradicionais.

O cliente deste cartão de crédito sem limite paga apenas uma taxa de saque, que pode ser realizada nos terminais do Banco24Horas, e alguns cobram uma taxa de uso que é bem abaixo das anuidades.

Este cartão de crédito sem limite para negativados é mais uma ótima opção na hora das compras, que também oferece segurança e praticidade para o dia a dia dos brasileiros.

Fonte: Link Building