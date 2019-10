A PRF (Polícia Rodoviária Federal) atende um acidente grave na BR 277, KM 467, entre Laranjeiras do Sul e Nova Laranjeiras. Um carreta, de acordo com as primeiras informações carregada com cimento, tombou e pelo menos uma pessoa morreu. A PRF acredita que possa haver mais uma vítima sob a carreta tombada.

Informações sobre as causas do acidente ainda não foram repassadas. Equipes da PRF continuam no local.

Fotos: PRF