Carnafalls 2020 terá programação especial nos bairros de Foz

O Carnafalls 2020 terá uma programação especial este ano. Além do Carnaval da Saudade, na Rua Marechal Deodoro e do tradicional concurso Meninas Veneno, as festividades tomarão conta da Avenida 7 de Setembro (Morumbi), da Praça da Bíblia, da Praça da Paz e do Centro de Convivência do Idoso (CCI). O anúncio foi feito na tarde da última sexta-feira (31), durante reunião da Fundação Cultural com os representantes de cinco dos novos blocos carnavalescos da cidade. Na ocasião foi apresentado o regulamento para participação no evento.

O Carnaval da Saudade contará com o concurso dos blocos, do folião mais animado e o tradicional concurso de fantasia infantil. Os carnavais dos bairros, assim como no centro, serão animados com bandas e artistas locais. “A contratação dos artistas foi realizada com o lançamento de edital por meio de concurso lançado ano passado seguindo todos os ritos”, disse Juca Rodrigues, diretor presidente da Fundação Cultural. Todos os carnavais serão encerrados pontualmente às 22h.

Conforme o calendário, a programação terá início no dia 21 de fevereiro na Praça da Paz a partir das 19h. No dia 22, no mesmo local, o concurso Menina Veneno tem início a partir das 17h. O Carnaval da Saudade, realizado na Rua Marechal Deodoro no Centro de Foz, será promovido nos dias 23 e 25, a partir das 17h30. Já o Centro de Convivência de Idosos (CCI) recebe a folia no dia 24, mesma data em que a Avenida 7 de Setembro na região do Morumbi. Ainda no dia 24, haverá folia na Praça da Bíblia.

“Este ano optamos por antecipar todo o processo, em quase um mês para que pudéssemos trabalhar com maior organização, e também oferecer esse tempo aos foliões que desejam ingressar num dos blocos”, afirmou Rodrigues.

Regulamento e organização

A ideia foi bem recebida pelos representantes. “Houve um salto de qualidade nos últimos dois anos, e isso vem desde a estrutura do som melhorada, assim como a organização. Esse apoio aos blocos que vemos hoje é fundamental para que possam rentabilizar e manter suas atividades. O regulamento vem e deixa tudo às claras”, disse o vice-presidente do Papai Urso, Luiz Fernando Kiihl Matias.

Para ele, a antecedência dos trabalhos também ajuda na divulgação do carnaval de maneira mais organizada. “A antecedência também nos deixa muito felizes, é avanço em termos de organização, sentimos mais apoio nas atividades,e isso ajuda na confiança mútua entre as entidades”, disse.

Eliandra Vedoy, presidente do projeto Onças do Bem, também elogiou a iniciativa do lançamento antecipado. “Achei nossa reunião muito produtiva, tudo que foi apresentado no regulamento concordo plenamente e estou satisfeita com o apoio ofertado pela fundação cultural para que nosso espetáculo seja perfeito para que o público se divirta e o turista presente saia com uma bela impressão do que é o carnaval da nossa cidade”.

Num segundo momento a reunião também contou com a participação de órgãos de segurança, que estarão presentes. São parceiros do Carnaval da Saudade; Foztrans, Guarda Municipal e Polícia Militar.

Inscrições

As inscrições para os blocos que desejam participar da folia acontecem de 10 a 21 de fevereiro e podem ser feitas na Fundação Cultural em horário comercial. Dia 25 as inscrições na avenida poderão ser feitas antes do início das atividades. “Os blocos não desfilam, mas como permanecem em diferentes espaços dentro da avenida, tem esse momento de avaliação dos jurados, e são a animação do carnaval”, comentou o diretor.

Locais e datas do Carnafalls

Praça da Paz – Dia 21 (19h) / dia 22 – Menina Veneno (17h)

Rua Marechal Deodoro – Carnaval da Saudade – 23 e 25 (17h30)

CCI – Dia 24 (15 às 19h)

7 de Setembro Morumbi – Dia 24 (19h)

Praça da Bíblia – Dia 24 (19h)