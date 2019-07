Canoístas viajam para Lima

Ana Paula Vergutz e Vagner Junior Souta, canoístas cascavelenses convocados para o Pan-Americano de Lima, no Peru, intensificaram os treinamentos nos últimos dias, visando à competição que pode levá-los ao Mundial da Hungria em setembro.

Vagner, que vem de uma temporada de estágio na Espanha, está em São Paulo, onde treina com a equipe masculina do Brasil. Além de competir na embarcação individual, o cascavelense faz parte do time que vai competir na categoria K4 por equipe.

Já Ana Paula, única representante brasileira feminina na canoagem velocidade, treina no Lago Municipal de Cascavel. São pelo menos cinco horas diárias entre academia e remadas.

A atleta cascavelense tem um feito inédito. Ela foi a primeira canoísta brasileira feminina a conquistar uma medalha em Jogos Pan-Americanos de Toronto no Canadá, em 2015. Os dois participaram também das Olimpíadas do Rio de Janeiro em 2016.

“As chances de medalhas são ótimas. A preparação está sendo feita para isso. Até aqui foi uma longa e dura caminhada. Todos os países estão se preparando muito para esses jogos, por ser o evento mais importante das Américas. A expectativa é muito grande. Sabemos das reais condições dos nossos atletas. Ana e Vagner estão muito focados para esse desafio”, disse Sueli Vergutz, relações públicas do Clube de Regatas Cascavel.

Os atletas embarcam neste domingo (21) para Lima. Os jogos Pan-Americanos ocorrem de 26 de julho a 11 de agosto e as provas da canoagem serão do dia 27 de julho até o dia 1º de agosto.