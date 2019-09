Candidatos a conselheiro tutelar são apresentados

Nesta quinta e sexta-feira ocorrem na Câmara de Vereadores de Cascavel apresentações dos candidatos a conselheiros tutelares. Essa é uma das poucas oportunidades para os cascavelenses conhecerem todos os 99 candidatos que disputam uma das 15 vagas dos Conselhos Tutelares.

As eleições serão dia 6 de outubro e todos em dia com a Justiça Eleitoral poderão votar. Até lá, os candidatos podem fazer campanhas online e por meio de panfletagem. Porém, o número de candidatos é grande e nem toda a população tem conhecimento de todos os nomes.

A presidente do CMDCA (Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente), Marília Montiel, explica que essa apresentação está sendo feita para proporcionar igualdade de tempo de fala de cada candidato. “A comissão do processo de escolha acatou uma orientação do Ministério Público do Paraná em proporcionar igualdade no sentido de concorrer. Nós trabalhamos com o princípio da idoneidade moral, então não pode haver uma supercampanha para um [candidato] em detrimento de outro”.

Cada candidato tem direito a cinco minutos para se apresentar e falar sobre suas propostas. As primeiras apresentações ocorreram na manhã de ontem, porém, nem todos os candidatos apareceram.

A apresentação ocorre das 8h às 12h aberta a toda a população.

Não tenho internet, e agora?

Aquelas pessoas que não tiverem acesso à internet, mas que têm interesse em conhecer os candidatos a conselheiro tutelar devem entrar em contato com o CMDCA pelo telefone (45) 3392-6413 ou podem ir até o conselho pedir uma cópia do edital, conforme aconselha a presidente do CMDCA, Marília Montiel. O conselho fica na Rua Pernambuco, 1.900, antigo Lembrasul, junto da Assistência Social.

Como e onde votar

Para votar é preciso ter 16 anos ou mais, ter título de eleitor e um documento com foto em mãos.

As urnas de votação estarão em seis pontos da cidade: Escola Municipal Ademir Correa, Caic I, Ceep, Colégio Estadual Eleodoro Ébano Pereira, Colégio Estadual Marilis Faria Pirotelli e Unioeste.

O que faz um conselheiro?

De acordo com a presidente do CMDCA, Marília Montiel, um conselheiro tutelar deve seguir as funções previstas no ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente), a partir do artigo 136, como atender e aconselhar os pais ou responsável; requisitar serviços públicos nas áreas de saúde, educação, serviço social, previdência, trabalho e segurança, entre outros.

Reportagem: Milena Lemes