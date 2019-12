Canário termina o ano com grandes novidades

Uma ótima reputação é construída no dia a dia e isso, o Canário Bebidas vem fazendo há 41 anos. Dificilmente algum cascavelense não conhece ou não ouviu falar do Canário, do atendimento nas horas de emergências, para uma bebida gelada, carvão etc.

E o Canário Bebidas agora também é mercado, com todas as opções à disposição dos consumidores.

“É um projeto grandioso. A tradição do Canário em Cascavel agora traz a inovação de uma loja completa. Nós quebramos o tabu de loja de conveniência onde tudo é mais caro. Nivelamos os preços como os demais mercados para atender toda a nossa demanda regional”, diz o proprietário Marcio da Silva.

E o ponto mais tradicional de Cascavel quando o assunto é uma cerveja gelada agora oferece também a carne fresquinha para o churrasco do fim de semana ou o trivial do dia-a-dia. O Canário passou a oferecer uma sofisticada casa de carnes, ou “açougue” convencional, com atendimento até a meia noite.

Modernizando mas não esquecendo a tradição

Para cuidar do “açougue”, Marcio contratou o mestre de carnes Washington Charles de Menezes, com experiência de 23 anos no setor, que estará pronto a atender de forma personalizada, fazendo os cortes de acordo com o pedido do cliente.

“A Casa de Carnes é uma inovação. Nós trouxemos o conceito diferenciado, com um espaço de bancada para que o cliente leve para casa o que realmente está precisando sem esquecer-se do trivial para os dia a dia. Com isso nós fechamos o “ciclo do churrasco”, disse Marcio da Silva.

Panificadora

Além do moderno “açougue”, o Canário inovou também com o novo setor de panificação. “Nós pensamos também na panificadora completa, com produtos fresquinhos todos os dias para atender com qualidade nossos clientes”, finalizou Marcio da Silva.