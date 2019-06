Câmpus Toledo oferta 296 vagas para o 2º semestre

O Câmpus Toledo da UTFPR (Universidade Tecnológica Federal do Paraná) vai oferecer no segundo semestre deste ano 296 vagas distribuídas entre os sete cursos de graduação, sendo eles: Engenharia Civil (44), Engenharia Eletrônica (44), Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia (44), Engenharia de Computação (44), Tecnologia em Sistemas para Internet (36), Tecnologia em Processos Químicos (40) e Licenciatura em Matemática (44).

A UTFPR utiliza exclusivamente o Sisu (Sistema de Seleção Unificada) como processo seletivo para seus cursos de graduação e sua seleção é por meio da nota obtida na prova do Enem.

O período das inscrições do segundo processo seletivo de 2019 do Sisu ocorrerá de 4 a 7 de junho, e o Resultado da Chamada Regular será no dia 10 de junho. Já o prazo para participar da Lista de Espera será do dia 11 a 17 de junho.

A Matrícula da Chamada Regular será dias 12, 13, 14 e 17 de junho e a convocação dos candidatos em Lista de Espera será a partir do dia 19 de junho.

Cursos na UTFPR

Para conhecer mais sobre os cursos de graduação ofertados pela universidade, acesse o portal da instituição de ensino (http://portal.utfpr.edu.br/cursos/estudenautfpr/sisu). A pesquisa também poderá ser realizada por câmpus.