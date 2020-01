Campeonato Paulista começa com a promessa de equilíbrio

São Paulo – Campeonato estadual mais rico e forte do País, o Paulista terá início na próxima quarta-feira (22) com expectativa de ser o mais equilibrado dos últimos anos. Isso porque nesta temporada não há um grande favorito para levantar a taça. Corinthians, Palmeiras e Santos iniciam 2020 com novo comando técnico, enquanto o São Paulo manteve o treinador contratato no fim de 2019.

Dos quatro gigantes do Estado, o Palmeiras se destaca pela força de seu elenco. Assim como em 2019, o Verdão apresenta mais opções em seu plantel, além de contar com um técnico com identidade com o clube, Vanderlei Luxemburgo. Ao contrário do ano passado, entretanto, o time alviverde não investiu pesado no mercado da bola. Isso também é um ponto positivo, que deixa menos pressionada a equipe que tenta acabar com o jejum de títulos do Paulistão, que dura 10 anos. A última conquista foi em 2008, em cima da Ponte Preta.

Já São Paulo e Santos tentam surpreender. Pelo Tricolor, a permanência de o técnico Fernando Diniz pode ser o diferencial para que a equipe consiga encerrar o jejum de títulos, que já dura sete anos. No Peixe, a chegada do técnico português Jesualdo Ferreira é a grande aposta do clube. Mesmo sabendo que é necessário um período de adaptação, o time praiano busca surpreender os rivais com uma metodologia de jogo diferente.

No Corinthians, ainda não há uma definição sobre como será o time nos primeiros meses da temporada. Mesmo com o alto investimento nesta janela de transferências, como o meia Luan, que custou cerca de R$ 22 milhões, e a chegada do técnico Tiago Nunes, o time busca retomar o caminho do sucesso, após um ano de 2019 extremamente decepcionante.

Quanto ao regulamento, ele segue o mesmo dos últimos anos, com as 16 equipes divididas em quatro grupos. Na primeira fase os participantes enfrentam rivais de outras chaves. Os dois melhor de cada grupo avançam às quartas de final e se enfrentam em partida única (1ºA x 2ºA, 1ºB x 2ºB, 1ºC x 2ºC e 1ºD x 2ºD). A semifinal também será em partida única, enquanto a decisão do título será no sistema de ida e volta.

Surpresas

Dentre os favoritos a surpreender no Paulistão 2020, está o Bragantino, novo milionário do futebol brasileiro com aporte da gigante de energéticos Red Bull. Campeão da série B do Brasileiro 2019, e com grande poderio financeiro com a ajuda de investidores, o time do interior paulista pode se colocar entre os grandes novamente depois de muito tempo. Outras três equipes podem tomar o posto de surpresa do Paulistão 2020, como os tradicionais clubes da cidade de Campinas, Guarani e Ponte Preta, além do Ituano, campeão em 2014 e que conta com sua grande tradição na competição. Já Inter de Limeira (campeão da Série A2) e Santo André (vice-campeão) chegam para a elite do futebol paulista apostando no fator casa para permanecer na 1ª divisão do estadual.