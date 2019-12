Campeões de 2018 recebem premiação na sexta-feira

A Federação Paranaense de Automobilismo (FPrA) fará na próxima sexta-feira (6) a premiação aos campeões dos Campeonatos Paranaense e Metropolitano de Curitiba de Velocidade no Asfalto de 2018. A solenidade será a partir das 19h30, na Churrascaria Vallejo, em Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba.

Serão premiados os três primeiros colocados de todas as categorias dos dois campeonatos. A noite festiva abre a programação da etapa de encerramento da atual temporada das duas competições. As provas serão no sábado e no domingo, no Autódromo Internacional de Curitiba.

Os premiados do Paranaense de Velocidade de 2018 serão: Categoria Marcas A – 1º) Gustavo Magnabosco, 2º) Wanderlei Antonio Berlanda Júnior e 3º) Fausto de Lucca. Categoria Marcas B – 1º)Allan Aquino de Alencar/Anderson Lora Portes, 2º) João Paulo Lacerda P. Naumes/Alisson Vinicius Nurnberg e 3º) Wilians Jeferson Peres. Categoria Turismo I – 1º) Rômulo Lazzari Molinari, 2º) Antonio Jorge Amorim Carvalho e 3º) Alexandre Frankenberger. Categoria Terra Marcas A – 1º) Amauri Lisboa Júnior/Stive Augusto Tokarski, 2º) Leonardo Kovalski e 3º) Gefferson Luís de Lima. Categoria Terra Marcas B – 1º) Guilherme Ragnini, 2º) Luiz Otavio Brambila Rodrigues e 3º) Lui André Fietz. Categoria Terra Turismo C – 1º) Nilton da Silva Filho, 2º) Peterson Calixto de Andrade e 3º) James Schwerdtner. Categoria Turismo 5000 – 1º) Armin Kliewer, 2º) Anderson José C. de Andrade e 3º) Mauricio Pianovski Gaudêncio.

Já os premiados do Metropolitano de Velocidade de Curitiba de 2018 serão: Categoria Marcas A – 1º) Gustavo Bordin Magnabosco, 2º) Ruslan Carta Filho/Andrei Carta e 3º) Fausto de Lucca. Categoria Marcas B – 1º) João Paulo L. P. Naumes/Alisson Vinicius Nurnberg, 2º) Marcelo Jose Andrade e 3º) Samir Guimarães Silva. Categoria Turismo I – 1º) Rômulo Lazzari Molinari, 2º) Antonio J. Amorim Carvalho e 3º) Roberto Baú. Categoria Terra Marcas A – 1º) Leonardo Kovalski, 2º) Amauri Lisboa Júnior/Stive Augusto Tokarski e 3º) Roberto Bonato. Categoria Marcas B – 1º) Guilherme Ragnini1, 2º) Luiz Otavio Brambila Rodrigues e 3º) Carlos Eduardo Schilipack. Categoria Terra Turismo C – 1º)James Schwerdtner

2º) Evandro Maldonado e 3º) Nilton da Silva Filho Categoria Turismo 5000 A – 1º) Armin Kliewer, 2º) Richard Anthony Heidrich e 3º) Wanderlei Antonio Berlanda. Categoria Turismo 5000 B – 1º) Mauricio Pianovski Gaudêncio, 2º) Gilberto Carlassara e 3º) Luís Fernando Busatto.