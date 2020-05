Campanha Show de Prêmios sorteia carro em junho

O Dia das Mães está chegando e o comércio toledano se prepara para atender os consumidores que estão em busca de presentes. Como um diferencial para os clientes, as empresas associadas à Associação Comercial e Empresarial de Toledo (Acit) participam da promoção Show de Prêmios, que sorteará 10 prêmios. O prêmio principal é o novo Onix Turbo, da Chevrolet, que está em exposição no Shopping Panambi. Além do carro, serão mais três patinetes elétricos, três bicicletas elétricas e três iPhone 8 Plus. O sorteio será no dia 18 de junho. Os 10 vendedores com o nome descrito nos cupons sorteados concorrerão ao sorteio de quatro vale-compras no valor de R$ 1 mil cada um. Para concorrer é preciso fazer compras ou utilizar serviços das mais de 450 empresas que participam da promoção e que estão devidamente identificadas, pedir o cupom, preencher corretamente e depositar nas urnas. Horário especial do comércio Nesta semana o comércio de Toledo terá horário diferenciado, conforme prevê o Decreto Municipal n° 794, de 30 de abril. O atendimento do comércio varejista de segunda (04) a sexta-feira (08) será das 9h às 20h. No sábado (09) funcionará das 9h às 17h. O shopping atenderá durante a semana e também no sábado das 9h às 20h. Para que os estabelecimentos permaneçam abertos é necessário seguir todas as normas de higiene, que previnem a propagação do novo coronavírus em nosso município. Promoção A promoção Show de Prêmios é uma realização da Acit, junto com os parceiros Sicoob Meridional, Shopping Panambi e Zacarias Veículos Chevrolet.