Campanha de Natal integrará a comunidade da zona oeste

Uma campanha de fim de ano é a primeira grande ação conjunta de empresas que integram o Núcleo Territorial Acic Oeste, oficialmente criado há um ano para atender a zona oeste de Cascavel. O lançamento oficial da campanha será neste sábado (23), às 14h30, no anfiteatro da Univel. Diretores do grupo vão falar da ação, das empresas participantes, anunciar a premiação e pontos do regulamento.

Formada pelos Bairros Santa Cruz, Santo Onofre, Santos Dumont, Paulo Godoy e outros loteamentos, a região oeste do perímetro urbano de Cascavel tem população aproximada de 50 mil habitantes. “Temos muitas empresas, fortes e atuantes, e por meio dessa campanha vamos integrá-las a um grande movimento de fortalecimento dessa parte do território local”, informa o coordenador do Núcleo, Eleandro Ribeiro.

Prêmios

Para concorrer aos prêmios, o consumidor deverá preencher o cupom, responder à pergunta indicada (Em que dia se comemora o Natal?) e depositá-lo na urna disponível na loja participante. Os cupons poderão ser entregues no local da compra até as 18h do dia 24 de dezembro. O sorteio dos prêmios será no dia 26 de dezembro.

“Essa é uma grande oportunidade para mostrarmos a força do oeste de Cascavel, para unirmos ainda mais a comunidade e incentivar os consumidores a conhecer e a prestigiar as lojas que dão emprego e geram renda a esses moradores”, diz o integrante do Núcleo, Carlos Xavier. “Temos produtos e serviços de qualidade. Somos uma região bastante conectada e pulsante”, afirma o vice-coordenador Odair Guardiano.

PRÊMIOS

motocicleta zero quilômetro

notebook

TV

vale-compras de R$ 1 mil

dez vales de R$ 100