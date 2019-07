Uma caminhonete carregada com pneus e eletrônicos contrabandeados do Paraguai fugia da polícia quando acabou batendo no muro de uma casa na tarde dessa terça-feira (02), no Bairro Guarujá, em Cascavel .

De acordo com moradores o carro era perseguido pela polícia e Receita Federal. Moradores entraram em contato com a Reportagem do Jornal O Paraná relatando ouvir diversos disparos de arma de fogo durante a perseguição e confusão causada após o acidente. Até o momento não há informações de feridos.