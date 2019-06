Caminhoneiro morre em colisão frontal na BR-163 em Guaíra

Uma colisão frontal entre uma caminhonete Fiat Fiorino e uma carreta deixou uma pessoa morta e outra gravemente ferida no início da tarde desta segunda-feira (17) na BR-163, em Guaíra, oeste do Paraná. As informações são da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

O acidente aconteceu por volta das 13h, no quilômetro 334 da rodovia. O motorista da carreta, que transportava soja, morreu no local. Ele tinha 70 anos de idade.

Já o motorista da Fiorino foi socorrido com lesões graves, mas consciente, com o apoio de um helicóptero do Samu. Ele foi encaminhado para um hospital em Toledo.

Após o impacto, a carreta capotou e parte da carga ficou espalhada sobre a pista. A cabine do caminhão foi quase que totalmente esmagada.

A equipe da PRF ainda permanece no local, aguardando a chegada da equipe do IML e da perícia.

O trânsito permaneceu interditado até por volta das 15 horas, quando o fluxo foi liberado de forma alternada, em meia pista.