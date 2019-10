Caminhão com 150 caixas de cigarros é apreendido em Itaipulândia

Foram apreendidas aproximadamente 150 caixas de cigarros constrabandeados do Paraguai na noite desse domingo (6), em um caminhão baú nas proximidades do Lago de Itaipu em Itaipulândia .

A ação faz parte da Operação Hórus, desenvolvida em conjunto pela PF (Polícia Federal), PRF (Polícia Rodoviária Federal), RF (Receita Federal), PM (Polícia Militar)- COBRA/BPFRON e BOPE, PC (Polícia Civil) do Paraná (COPE e TIGRE) FNSP e EB, com o apoio da SEOPI.

Em patrulhamento de locais com incidência maior de crimes, como tráfico de drogas e contrabando, abordaram um caminhão Baú VW, placas ARG0G79, em Itaipulândia/PR. No momento da abordagem, o motorista não obedeceu à ordem de parada, empreendendo fuga.

O veículo foi encontrado próximo à Base Nautica de Itaipu, no meio da via e sem motorista, pois o mesmo empreendeu fuga entre casas, mata e plantas, existentes no local. Dentro do baú foi localizado aproximadamente 150 caixas de cigarros, oriundo do território paraguaio, que foram atravessadas por contrabandistas com a utilização de embarcações pelo Lago de Itaipu.

Veículo e carga foram encaminhados a Alfândega da Receita Federal do Brasil em Foz do Iguaçu/PR.