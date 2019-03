Câmara de Ação Social arrecada alimentos à Cootacar

A Câmara Técnica de Ação Social da Acic está mobilizada para um trabalho especial que será desenvolvido nesta sexta-feira, 22 de março. Das 8h às 17h, empresários e integrantes dos 50 núcleos setoriais da associação comercial poderão entregar cestas com alimentos não perecíveis e materiais de limpeza na sede da entidade, na Rua Pernambuco, 1.800, em frente à Câmara de Vereadores de Cascavel.

Todo o material arrecadado será entregue a famílias que trabalham nos barracões de reciclagem da Cootacar, que foram destruídos por um incêndio no dia 1º de março. “É o mínimo que podemos fazer em reconhecimento à atuação dessas famílias, que sempre desempenharam um trabalho ambiental tão importante à nossa comunidade”, diz o coordenador da Câmara Técnica de Ação Social da Acic, Renan Tonin.

Voluntários

Além de empresários e nucleados do Programa Empreender, a ação social desta sexta-feira poderá contar com a participação de todas as pessoas que queiram ajudar as famílias.

A Cootacar é uma associação de catadores de materiais recicláveis em atuação há anos em Cascavel. Agora, o desafio da entidade é reconstruir ou conseguir um novo local para retomar o trabalho de triagem e de armazenamento dos materiais reaproveitáveis que ela comercializa.

Outras informações sobre a ação desta sexta podem ser conseguidas pelo telefone (45) 3321-1456.