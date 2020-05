Calendário Escolar: Atividades remotas na Rede Municipal iniciam na próxima semana

A entrega das Atividades Remotas aos pais ou responsáveis dos alunos nas escolas e Cmeis da Rede Pública Municipal de Ensino de Cascavel começam na segunda-feira(25)

As atividades fazem parte do planejamento da Secretaria de Educação para retomada do calendário escolar, devido à suspensão das aulas, como medida de proteção à pandemia do coronavírus, Covid-19, e assim manter um vínculo entre escola e aluno.

Entrega das atividades

As Atividades serão entregues de acordo com um cronograma realizado pela unidade escolar com horário e dia marcado, sendo o horário mínimo das 7h às 18h, podendo algumas escolas estenderem esse horário, para que não ocorra aglomeração.

Os pais deverão buscar as atividades nas escolas e devolvê-las prontas, quando será então realizada a entrega de novas atividades.

Durante o período da realização das atividades, o aluno poderá ter interação com os professores, para esclarecer dúvidas que possam surgir.

O não comparecimento dos pais ou responsáveis para retirada das atividades, em caso de não ter uma justificativa, será comunicado o Programa de Prevenção e Combate à Evasão Escolar, seguindo o protocolo da Rede de Atenção e Proteção Social, para que sejam tomadas as medidas cabíveis.

Orientação de prevenção

Para a retirada das atividades, algumas orientações de prevenção devem ser seguidas:

– O uso de máscaras é obrigatório.

– Pessoas do grupo de risco não podem retirar as atividades e crianças não podem acompanhar os pais ou responsáveis.

– É importante que cada um leve sua caneta para assinar os documentos.

Educação Infantil

De 0 a 3 anos serão enviadas aos pais ou responsáveis orientações, elaboradas por comissão específica, sobre cuidados e prevenção ao Covid-19, cuidados com alimentação, desfralde, higiene, sono, importância da autonomia, rotina e organização dos ambientes e dos pertences.

Pré Escola I e II

Para as Pré-Escolas I e II (faixa etária 4 e 5 anos) serão feitas a entrega de atividades remotas quinzenalmente contemplando os componentes Curriculares de Arte, Ciências, Educação Física, Língua Portuguesa, Matemática, História e Geografia.

Ensino Fundamental

As atividades irão de acordo com os componentes curriculares. Os pais irão preencher um formulário no qual deverá ser colocado qual conteúdo o aluno apresentou dificuldade, para que, quando retornar as atividades presenciais esse conteúdo possa ser retomado com os alunos.

Cronograma

As atividades serão enviadas semanalmente, seguindo o cronograma:

Segunda-feira: 1º ano

Terça-feira: 2º e 3º ano

Quarta-feira: 4º e 5º ano

Educação EspecialOs professores PAP (Professor de Apoio Pedagógico) deverão articular o trabalho com o professor regente realizando as adaptações necessárias nas atividades que serão encaminhadas aos alunos.

Área Rural

Os alunos da área rural e que utilizam o transporte escolar também receberão as atividades remotas. Na área rural, as unidades escolares irão entrar em contato os os pais para informar dia e horário que o transporte escolar fará a entrega e o recolhimento das atividades realizadas pelos alunos.

As entregas ocorrerão nos mesmos pontos em que os alunos aguardavam o ônibus para irem até a escola.

Jovens e Adultos

Aos alunos matriculados na Educação de Jovens e Alunos (EJA), sugere-se a utilização de canais de comunicação a distância ou a indicação de um familiar ou responsável para a retirada das atividades remotas aos alunos que fazem parte do grupo de risco.

Aos demais alunos matriculados na EJA, a retirada e entrega das atividades remotas ocorrerá no horário em que o aluno está matriculado e no dia organizado pela instituição de ensino, de forma que não ocorra aglomerações.