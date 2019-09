Caixa explica pagamento do FGTS; veja quem recebe nessa sexta-feira

A partir desta sexta-feira (13), a CAIXA inicia os pagamentos do saque imediato do FGTS. Confira as informações nos canais oficiais.fgts.caixa.gov.br0800 724 2019Ou baixe o nosso app FGTS!

O presidente da Caixa, Pedro Guimarães, participa nesta quinta-feira (12) de uma transmissão ao vivo para esclarecer dúvidas sobre o saque imediato do FGTS.

A maior ação de pagamentos da história do país tem início nesta sexta-feira (13). Trabalhadores com conta poupança na Caixa e aqueles que optaram pelo crédito em uma conta corrente do banco receberão automaticamente até R$ 500 de cada conta ativa ou inativa do Fundo.

Cerca de 96 milhões de trabalhadores com 260 milhões de contas do FGTS poderão fazer o saque imediato, de acordo com o calendário divulgado, na rede de atendimento da Caixa, que conta com mais 55 mil pontos de atendimento à população nas cinco regiões do país. Os pagamentos deverão injetar mais de R$ 40 bilhões na economia.

O valor será depositado automaticamente nessa sexta-feira para pessoas nascidas em janeiro, fevereiro, março e abril, que têm conta poupança na Caixa.

Aqueles com data de aniversário em maio, junho, julho e agosto, recebem a partir do dia 27 de setembro de 2019. Para trabalhadores nascidos em setembro, outubro, novembro e dezembro, o pagamento será feito a partir do dia 9 de outubro de 2019.

Os clientes do banco que não quiserem retirar o dinheiro têm até 30 de abril de 2020 para informar a decisão em um dos canais divulgados pela Caixa: site, Internet Banking ou aplicativo no celular.

De acordo com a Caixa, o crédito automático só será realizado para quem abriu conta poupança até o dia 24 de julho de 2019.

O pagamento aos não correntistas da Caixa seguirá o seguinte cronograma: