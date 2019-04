Cães farejadores da PF localizam drogas em ônibus interestadual

Guaíra/PF – Na tarde dessa terça-feira (23), uma ação conjunta da PF (Polícia Federal), da Força Nacional e da PRF (Polícia Rodoviária Federal) realizou quatro flagrantes de drogas durante a vistoria de um ônibus de linha interestadual que faz o trajeto Dourados/MS-Cascavel/PR.

Com o auxílio de cães farejadores, os policiais flagraram dois homens maiores de idade e duas jovens menores de idade transportando a droga.

As menores foram apreendidas e encaminhadas para a Polícia Civil e os maiores para a Delegacia de Polícia Federal para as providências legais.

No total foram apreendidos cerca de 100 kg de substância análoga a maconha.