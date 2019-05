Cadeiras de rodas nas vagas de carros

UMUARAMA – Durante a campanha ‘Maio Amarelo’, de Umuarama, a Umutrans decidiu dar um ‘puxão de orelha’ nos motoristas que costumam invadir as vagas destinadas às deficientes físicos, colocando cadeiras de rodas em vagas destinadas aos carros no centro da cidade.

Muitos condutores e pedestres que passavam pela avenida Paraná, na manhã da terça-feira (28) se surpreenderam com cadeiras de rodas ocupando vagas.

Foram espalhadas 9 cadeiras ocupando, cada uma delas, uma vaga. A intenção da diretoria de trânsito do Município era espalhar cadeiras por todas as vagas, sem deixar um espaço para o estacionamento. “Nós queremos mostrar como é difícil para um deficiente físico estacionar nas vagas destinadas à eles, quando estão ocupadas por pessoas que não são deficientes”, disse Dianês Piffrer, diretora da Umutrans.

A ação aconteceu entre a praça santos Dumont e o cruzamento com a rua Governador Ney Braga, em frente ao Mercado Musamar, ponto de intenso movimento de veículos durante todo o expediente.

Ainda conforme Dianês, o objetivo é simular erros comuns do dia a dia, quando condutores utilizam vagas especiais, desrespeitando sua real destinação. “Muitos motoristas não respeitam as vagas especiais, para idosos, de carga e descarga e nem mesmo as de curta duração. Os deficientes, por exemplo, precisam da vaga bem posicionada, pois tem maior dificuldade de locomoção, assim como os idosos. Por isso colocamos nas cadeiras de rodas algumas frases, que são as desculpas que os motoristas costumam dar ao agente de trânsito quando são flagrados”, explica.

Diversas Ações

Na segunda-feira (27) a Umutrans realizou uma simulação de acidente de trânsito, com vítima fatal, no entorno da praça Arthur Thomas. Na ocasião foi simulado um acidente envolvendo um carro e uma motocicleta, onde o motociclista não resistiu aos ferimentos e morreu. Era um boneco, que estava ao lado de uma lata vazia de cerveja.

Ainda durante a simulação que aconteceu durante a tarde da segunda-feira, foram distribuídos panfletos com as orientações de trânsito e a Guarda Municipal abordou e recolheu sete motocicletas com documentação irregular.

Um carro foi colocado tombado no canteiro central da avenida Londrina, em frente à Praça Miguel Rossafa para simbolizar um acidente de trânsito. O veículo foi deixado pela Umutrans no local durante todo o período da campanha ‘Maio Amarelo’. Outro carro ‘batido em uma árvore’ foi colocado em na avenida Paraná.

O movimento tem a proposta de chamar a atenção dos motoristas e pedestres para o alto índice de mortes e feridos no trânsito.

“O intuito da exposição dos carros é mostrar para a população que os acidentes acontecem na cidade. Todos os automóveis que estão expostos se envolveram em acidentes reais, da mesma forma como estão posicionados nas vias. As pessoas precisam se conscientizar a manter a atenção na direção e respeitar a sinalização”, explicou a Diretora de Trânsito da Umutrans, Dianês Piffes.

Água Parada

Na tarde de ontem (28), a reportagem do Jornal Tribuna Hoje News flagrou que no interior do carro tombado em frente à Praça Miguel Rossafa, existe água parada na lataria de uma das portas. Provavelmente da chuva que caiu na cidade durante a manhã.

A campanha ‘Maio Amarelo’ previne acidentes de trânsito ao mesmo tempo em que o Estado do Paraná sofre com uma epidemia de dengue. Em Umuarama, de acordo com a Secretaria de Saúde foram confirmados laboratorialmente 95 casos da doença entre as 742 notificações. Os ovos do mosquito Aedes – transmissor da dengue –, em boas condições de água, eclode em um período de 48 horas.