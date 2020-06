C.Vale e Agropar convocam associados para Assembleia Geral Extraordinária Digital Conjunta

O diretor-presidente da C.Vale (Cooperativa Agroindustrial) e o diretor-presidente da Agropar (Cooperativa Agroindustrial do Médio Oeste do Paraná) convocam os associados para participar e votar a distância da Assembleia Geral Extraordinária DIGITAL Conjunta, que ocorrerá no dia 29 de junho de 2020, sendo a primeira convocação às 12h com a presença virtual de dois terços dos dos associados das cooperativas; às 13h é a segunda convocação, com a presença virtual da metade mais um dos associados, ou, ainda, às 14h em terceira e última convocação, com a presença virtual de no mínimo dez associados das cooperativas.

A C.Vale tem hoje 22.430 associados e a Agropar, 585.

Confira abaixo a íntegra do edital: