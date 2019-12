Brincando no Natal deve reunir grande público na praça da Matriz Católica no sábado

A Proem (Fundação Promotora de Eventos de Marechal Rondon), com o apoio da prefeitura de Marechal Rondon, através da Secretaria de Esporte e Lazer, promove neste sábado, dia 14, das 9h às 12h e das 14h às 17h, o evento denominado Brincando no Natal. A programação será desenvolvida na Praça do Natal, instalada na Praça da Igreja Matriz Católica.

A programação é nos mesmos moldes do Brincando no Bairro e do Brincando no Distrito, promovidos ao longo do ano. Entre as atividades já confirmadas estão o futebol de sabão, com duas arenas infláveis, o tobogã inflável de sete metros, o tobogã inflável com piscina de bolinhas, o bolha bumpers (bolhas onde as crianças entram dentro), o gira-gira, corrida de obstáculos, cama elástica, chute ao gol, entre outros.

O secretário de Esporte e Lazer, Cristiano Metzner, o Suko, lembra que são atividades para toda a família. “Pais, levem seus filhos. Com certeza será uma lembrança que irão levar para a vida toda, além disso, são atividades físicas importantes. Os adultos devem acompanhar e incentivar as crianças, evitando o sedentarismo, tirando as crianças do celular, da televisão e do vídeo game. Em nome do prefeito Marcio e do vice, Ila, convidamos a todos os rondonenses para este dia especial. Será um momento de qualidade para toda a família”, enfatizou Suko.

Lembrando que as atividades terão o poio de profissionais e monitores. As previsões indicam tempo sem chuvas e com sol. Por isso orienta-se para o uso de protetor solar e de bonés. Os adultos também são orientados a levarem cadeiras.

No período da tarde haverá distribuição de geladinho. O evento conta com o patrocínio do Sicredi.