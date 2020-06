BRDE completa 59 anos de atuação em prol do desenvolvimento paranaense

A semana começou com comemorações no BRDE (Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo-Sul). Nesta segunda-feira (15), a entidade completa 59 anos de fundação, destacando-se entre as maiores instituições financeiras de fomento econômico do País. Fruto da união dos três estados da Região Sul, o BRDE é o principal repassador de recursos para inovação e é responsável pelo impulsionamento da economia paranaense, com trajetória marcante nos setores do agronegócio, agricultura, indústria e empresarial.

Neste ano, em especial, a comemoração ganha novos rumos. Devido à crise generalizada pela pandemia do Novo Coronavírus, a Agência Paraná do BRDE exerceu importante papel na retomada econômica e atingiu marcas históricas – tanto nos quesitos de atendimentos e demandas espontâneas como na liberação de recursos.

“Entre janeiro e maio de 2020, registramos o marco histórico de R$1 bilhão em contratos, o que gerou um incremento de 78% frente as contratações no mesmo período do ano passado. O crescimento foi significativo e isso só reflete a nossa dedicação, salvaguardando a economia, a vida e o bem-estar coletivo na nossa região”, observa o diretor de operações do BRDE, Wilson Bley Lipski.

Mais do que nunca, o Banco reforçou as estratégias de atendimento, implementou novas tecnologias e montou uma força-tarefa para cumprir a sua missão: promover e liderar ações de fomento ao desenvolvimento econômico e social de toda a região de atuação, apoiando as iniciativas governamentais e privadas, por meio do planejamento e do apoio técnico, institucional e creditício de longo prazo.

“O período apresentou muitos desafios para os mais diversos setores, mas não podíamos deixar o paranaense desassistido. Montamos uma força-tarefa, reestruturamos equipes de atendimento e análise, buscamos novos fundings e implementamos novas tecnologias”, ressalta o diretor administrativo do BRDE, Luiz Carlos Borges da Silveira.

BRDE ao lado do paranaense

Diante do período tortuoso para a economia, como forma de apoiar a recuperação da economia na região Sul, o BRDE lançou, em março deste ano, o Programa Recupera Sul. No Paraná, com apoio do Governo do Estado, o Programa tem como principais objetivos a proteção dos empregos e o socorro às empresas dos principais setores afetados pela crise, oferecendo redução na taxa de juros, simplificação de processos, flexibilização de garantias e pulverização do crédito por meio de entidades parceiras.

Com o Programa e outras iniciativas do Banco, foi registrado crescimento de 147% em relação a 2019. Uma das respostas para tamanho crescimento é o fato de que a entidade não parou no tempo: conforme os anos passaram, as necessidades mudaram e as linhas de crédito se reinventaram.

Hoje, o BRDE acumula números significativos de investimentos nos mais diversos setores. Só nas cooperativas agroindustriais, por exemplo, foram mais de R$142 milhões em investimentos. No setor de energias alternativas, o total chega a R$115 milhões. Também se destacam os investimentos nos setores de inovação e empresas dos mais diversos portes. Diante de tantas operações, outro ganho é relevante: o resguardo dos postos de emprego dos paranaenses. Com todos os contratos liberados entre janeiro e maio de 2020, o BRDE estima a proteção de pelo menos 16 mil postos. Número expressivo que reforça a importância do BRDE para o Paraná, atuando como um elo da corrente que forma o sistema paranaense de fomento.

“O ano que estamos vivendo não é de grandes celebrações. Estamos passando por momentos difíceis e sem precedentes, que exigem ações rápidas e eficientes. Enquanto BRDE, nos esforçamos diariamente para atender aos anseios dos que nos procuram. Poder celebrar quase seis décadas de existência com números positivos e que comprovam a efetividade da nossa missão é um sopro de esperança. Acreditamos que isso tudo vai passar, mas reforçamos: mesmo em momentos de crise, estamos ao lado do empreendedor paranaense”, finaliza Wilson Bley Lipski.

Neste ano, por conta das restrições e recomendações relacionadas à covid-19, não haverá grandes comemorações e solenidades. Porém, o trabalho continua: na força-tarefa de atendimento da entidade, a equipe do BRDE celebra os 59 anos com trabalho, dedicação e prestação de serviço à sociedade.

Histórico do BRDE

O Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul – BRDE foi fundado em 15 de junho de 1961 pelos Estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, com o objetivo de fazer o Sul do Brasil prosperar. Desde então, o BRDE tem sido um parceiro que apoia e acompanha o desenvolvimento de projetos para aumentar a competitividade de empreendimentos de todos os portes na região.

Conta com 463 colaboradores nos três Estados. Com sede administrativa e agência na cidade de Porto Alegre (RS), possui também agências em Florianópolis (SC) e em Curitiba (PR), além de um escritório de representação no Rio de Janeiro (RJ) e espaço de divulgação em Campo Grande (MS). Possui também espaços de divulgação em 10 cidades da Região Sul.

Em 2019, o volume de contratações de financiamento do BRDE somou R$ 2,5 bilhões. Os projetos financiados viabilizaram R$ 2,9 bilhões em investimentos na Região Sul, que devem gerar uma arrecadação anual adicional de R$ 232,1 milhões em ICMS para os três Estados. A carteira de financiamentos do Banco era composta por 37.752 operações ativas de crédito de longo prazo, com saldo médio de R$ 357,5 mil.