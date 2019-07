Brasileirão: Série A volta com tudo

São Paulo – O torcedor que já estava com saudades de ver seu time do coração jogar terá um fim de semana recheado de jogos para mexer com as emoções. No Morumbi, às 19h deste sábado, tem clássico São Paulo e Palmeiras. O tricolor paulista tem uma missão pra lá de complicada: quebrar a invencibilidade de 32 jogos do Palmeiras (líder absoluto), contra quem tentará evitar também o jejum de vitórias dentro de casa.

Na Arena Grêmio, às 17h, o tricolor gaúcho recebe o Vasco. Na tabela da Série A, Grêmio e Vasco ocupam a mesma faixa da tabela, com os gaúchos em 11º lugar, com 11 pontos, e os cariocas em 15º, com nove pontos.

O técnico Luxemburgo, do Vasco, aproveitou a parada para a Copa América, concentrou a equipe para uma intensa série de treinamentos e ajeitou o time em quatro amistosos, com 100% de aproveitamento. O desafio agora é mostrar essa mesma eficiência contra equipes da primeira divisão.

Ambos sabem que é hora de dar uma arrancada na competição.

Lanterna

Já o Avaí, lanterna da competição, tem um grande desafio neste sábado, quando encara o Fortaleza na temida Arena Castelão, às 17h. Após nove rodadas do torneio nacional, o time catarinense é o último colocado, com apenas quatro pontos.

Bahia e Santos se enfrentam às 19h, no Estádio do Pituaçu em Salvador. Frente a frente estarão duas equipes que gostam de atuar de modo ofensivo, o Bahia, principalmente, quando joga em casa. A partida é uma das mais equilibradas da rodada.

No Paraná

No domingo, destaque para a partida entre Athlético e Internacional na Arena da Baixada. O Inter é o quarto colocado da competição, com 16 pontos. Para a partida da décima rodada, o técnico Odair Hellmann deve poupar jogadores devido à partida de volta da Copa do Brasil na semana que vem.

O Athletico faz campanha mediana nesta edição do campeonato, ocupando apenas a 12ª colocação. O retrospecto recente também é desfavorável, com duas derrotas nos dois últimos jogos.