Brasileirão: Flamengo inicia contra Chape teste no elenco rumo ao título

Rio de Janeiro – Time que atrai mais olhares atualmente no País, o Flamengo dividiu as atenções com o Grêmio na última quarta-feira (2), pelo duelo de ida da semifinal da Libertadores que terminou empatado por 1 a 1 em Porto Alegre. Neste domingo (6), o compromisso é pela 23ª do Brasileirão, e o Rubro-Negro carioca, líder isolado da competição, faz duelo de opostos com a lanterninha Chapecoense. O jogo, às 11h, na Arena Condá, marca o início de uma sequência de partidas nas quais o Fla terá que testar seu elenco.

Pelas próximas três semanas – cinco jogos -, as atenções estarão voltadas exclusivamente para a Série A, e o técnico Jorge Jesus terá de provar que o time é mais que os 11 titulares para se manter isolado no topo da tabela de classificação. Atualmente, a vantagem é de apenas três pontos para o segundo colocado, o Palmeiras.

Contra a Chape, Gabigol, suspenso, Filipe Luís, com um entorse no joelho direito, e Arracascaeta, que fará uma artroscopia no joelho, são desfalques certos. Berrío, Renê e Vitinho devem ficar com as respectivas vagas.

Nas duas rodadas seguintes, a situação se complicará ainda mais. Contra Atlético-MG, no Maracanã, e Atlético-PR, em Curitiba, Rodrigo Caio e Gabigol estarão com a seleção brasileira. Ao todo, o artilheiro da equipe ficará três partidas ausente.

Para dramatizar ainda mais, Bruno Henrique, Willian Arão, Pablo Marí, Piris da Motta, Rafinha e Everton Ribeiro estão pendurados, e terão que cumprir suspensão em caso levem outro amarelo.