Brasileirão: Cuca pede demissão e Mancini comandará São Paulo no Maraca

São Paulo – O técnico Cuca não suportou o peso da derrota para o Goiás em pleno Morumbi e ontem (26), um dia após o revés, pela 21ª rodada do brasileirão, entregou à diretoria o cargo de treinador do São Paulo. O departamento de futebol aceitou o pedido de demissão. Com isso, o coordenador de futebol Vagner Mancini assume interinamente.

O próprio treinador deu entrevista coletiva para anunciar sua decisão. “Saio com um sentimento ruim”, falou Cuca, que chegou a referir-se a uma “decisão conjunta” pelo final do trabalho. “Não deu aquela liga, de ter o prazer de ver as coisas irem. Temos de fazer muita força. É em cima disso que estamos vendo e tomamos essa decisão em conjunto. O sentimento é de que poderia ter sido melhor, e não aconteceu. Peço desculpas principalmente ao torcedor. Coisas importantes foram feitas, mudanças no elenco foram feitas e pode ser uma semente para o futuro”, falou o treinador, que assumiu o Tricolor em abril, comandou o time em 26 partidas oficiais e teve 47,4% de aproveitamento.

O coordenador de futebol Vagner Mancini assume interinamente a equipe, como fez entre fevereiro e março, após a queda de André Jardine. Na ocasião, o coordenador treinou o time por nove jogos, com três vitórias, quatro empates e duas derrotas, até Cuca assumir o elenco.

A derrota para o Goiás foi o sétimo tropeço do São Paulo como mandante neste Brasileirão. A equipe venceu apenas um dos últimos seis jogos, por isso ficou para trás na disputa pelo título: são 13 pontos de desvantagem para o líder Flamengo. O time carioca é justamente o próximo adversário do Tricolor, que visitará o Maracanã às 19h deste sábado (28), pela 22ª rodada.