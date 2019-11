Brasileirão: Athletico-PR recebe Cruzeiro e dá início à era sem Tiago Nunes

Tiago Nunes se despediu no Athletico com vitória sobre o CSA Crédito: Miguel Locatelli/Athletico Paranaense

Curitiba – Ascendente no País com seus dois mais importantes títulos conquistados no intervalo de um ano sob o comando do técnico Tiago Nunes, o Athletico-PR recebe o Cruzeiro nesta quarta-feira (6) para o início de sua nova era sem o treinador. O jogo com a Raposa está marcado para as 21h30, na Baixada, pela 31ª rodada do Brasileirão.

No Rubro-Negro paranaense desde 2017, quando foi contratado para treinar o time de aspirantes, Tiago Nunes conquistou o Estadual de 2018 e assumiu equipe principal na parada para a Copa do Mundo, após a demissão de Fernando Diniz.

Ainda no ano passado, levou o Furacão ao título da Copa Sul-Americana, a primeira conquista internacional do clube. Nesta temporada, o desempenho melhorou e o Athletico teve campanha de destaque na Libertadores, além de ter conquistado a inédita Copa do Brasil.

Rumo ao Corinthians, Tiago Nunes se despediu ontem da equipe paranaense. Entrega o cargo interinamente a Eduardo Barros, que estava como chefe das categorias de base atleticanas.

Nesta noite, Barros não conta com o lateral-esquerdo Adriano, que teve lesão muscular confirmada. Márcio Azevedo é o substituto natural. Já o volante Wellington volta de suspensão, enquanto Léo Citadini é dúvida.