Brasil volta dos Jogos Sul-Americanos de Praia com 26 medalhas conquistadas

Rosário – O Brasil encerrou os Jogos Sul-Americanos de Praia Rosário 2019 literalmente com ouro. No sábado, no último dia de disputas, foram seis medalhas douradas, além de quatro pratas e dois bronzes.

Os títulos vieram no individual feminino, duplas femininas, masculinas e mistas do tênis de praia, no beach soccer e no Stand-Up Paddle. A vela também subiu ao pódio quatro vezes.

O Time Brasil foi representado por 62 atletas na competição, sendo 37 homens e 25 mulheres, em nove modalidades: beach soccer, esqui aquático, handebol de praia, maratona aquática, surfe (stand-up paddle), tênis de praia, triatlo, vela e vôlei de praia. Na Cerimônia de Encerramento, a surfista Lena Ribeiro foi a porta-bandeira.

No geral, o Time Brasil encerrou os Jogos Sul-Americanos de Praia Rosário 2019 com 26 medalhas conquistadas. Foram 11 de ouro, nove de prata e seis de bronze.