Brasil supera a China em número de mortos pelo novo coronavírus

O novo boletim divulgado na tarde desta terça-feira (28) pelo Ministério da Saúde assusta pois supera a China, epicentro mundial do vírus, em números de óbitos. Já são 5.017 mortos pela pandemia do novo coronavírus no Brasil enquanto o país asiático teve 4.633 falecimentos . O número de casos subiu para 71.886.

Em 24 horas foi registrado um novo recorde de mortes pela doença no país com 474 mortes. Em um dia foram também foram confirmados 5.385 novos casos da doença.

O percentual de mortos chegou a 10,4% e os casos subiram 8,1% de segunda para terça-feira.

Dos 71.886 casos confirmados atualmente, 32.544 estão recuperados (45%) do total e 34.325 estão em acompanhamento. Existem ainda 1.156 óbitos que estão em investigação.

Atualmente, todos os estados brasileiros registram casos e mortes por coronavírus. São Paulo concentra a maior parte das notificações, com 24.041 casos e 2.049 mortes. Rio de Janeiro aparece em segundo lugar, com 8.504 casos e 738 óbitos. O estado que no momento registra menos notificações é Tocantins, com 79 casos e duas mortes.

Segundo o Secretário Wanderson de Oliveira durante a entrevista coletiva do Ministério da Saúde nessa segunda-feira (27), nem todas as mortes divulgadas acontecem no mesmo dia. O Ministério da Saúde demora a receber os dados, já que em alguns locais, primeiro é feita a confirmação dos dados e depois repassada ao ministério.

