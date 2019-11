Brasil encerra jejum de vitórias

Rio de Janeiro – Tite fez cinco mudanças no time titular, deixou a seleção brasileira mais leve e, assim, conseguiu encerrar a série de cinco partidas sem vitórias na temporada. E tudo isso com uma boa atuação para neutralizar o astro Son e bater a Coreia do Sul por 3 a 0 em amistoso disputado ontem (19) em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes.

Os gols foram marcados por Lucas Paquetá, Philippe Coutinho e Danilo. O segundo, anotado por Coutinho, fez com que fosse derrubado um jejum de cinco anos sem gols de falta na seleção brasileira. O último havia saído em 5 de setembro de 2014, dos pés de Neymar, contra a Colômbia.

A vitória tranquila e com boa atuação do Brasil foi contra o rival de pior posição no ranking da Fifa desde a Copa América. Por outro lado, os sul-coreanos carregavam invencibilidade de nove partidas. Agora, a seleção brasileira só volta a campo em março do ano que vem, no início das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022.