Brasil conhece seu caminho na Copa do Mundo de Vôlei

A Federação Internacional de Vôlei divulgou nessa quarta-feira (12) a tabela dos jogos da competição, que será realizada em oito cidades-sede no Japão. A disputa feminina será de 14 a 29 de setembro em Yokohama, Hamamatsu, Sapporo, Toyama e Osaka, seguida da masculina, de 1º a 15 de outubro, em Fukuoka, Nagano e Hiroshima.

A seleção dos Estados Unidos, última campeã da Liga das Nações, abre a disputa feminina contra o Quênia, no dia 14, em Yokohama. A estreia do Brasil será no mesmo dia, mas contra a Sérvia, em Hatmatsu. A jornada da seleção segue dia 15, contra a Argentina, e 16, contra a Holanda. Nos dias 18 e 19, o time do técnico José Roberto Guimarães volta à quadra para enfrentar o Quênia e os Estados Unidos, respectivamente.

No masculino, a primeira partida da Copa do Mundo reunirá Austrália e Egito, em Nagano, no dia 1º de outubro. Na mesma cidade, o Brasil fará sua estreia contra o Canadá. No dia 2, o time do técnico Renan Dal Zotto enfrenta a Austrália e no dia 4, o Egito. Nos dias 5 e 6 os brasileiros jogam contra Rússia e Irã, respectivamente.

Este ano não estarão em disputa vagas para os Jogos Olímpicos como há quatro anos.