Brasil com força máxima em Xiamen

Com força máxima e sendo o país com mais representantes, o Brasil iniciou ontem as disputas da etapa quatro estrelas de Xiamen (China) do Circuito Mundial de vôlei de praia 2019. A etapa de Xiamen é a primeira a contar pontos para a corrida olímpica brasileira no naipe feminino, e a segunda do masculino, que já teve a disputa da etapa quatro estrelas de Doha, em março. As duplas campeãs em Xiamen recebem 800 pontos no ranking do Circuito Mundial e uma premiação de cerca de R$ 75 mil. O Brasil disputa a competição com: Ágatha/Duda, Fernanda/Bárbara Seixas, Talita/Taiana, Carolina Solberg/Maria Elisa e Ana Patrícia/Rebecca no feminino; e Guto/Saymon, Pedro Solberg/Vitor Felipe, Evandro/Bruno Schmidt, André/George e Alison/Álvaro Filho.