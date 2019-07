BR-163 será interditada para desmonte de rochas com fogo controlado

No próximo domingo (21) haverá interdição na BR-163, em Capitão Leônidas Marques, mais precisamente no Km138 próximo ao “Grande Parada”, entre o trevo de acesso a Boa Vista da Aparecida e a entrada para a cidade Alta, com previsão dos trabalhos serem realizados entre as 14h30 e 17h.

A interdição é necessária para a realização de “Desmontes de rochas com fogo controlado” devido as obras de duplicação da rodovia.

Os veículos leves serão desviados pelo interior da Cidade de Capitão Leônidas Marques, através da Avenida Iguaçu.

Os veículos pesados NÃO poderão utilizar o desvio da Avenida Iguaçu, tendo em vista que tal via não comporta o trânsito de veículos pesados. Dessa forma, assim que possível será realizado o sistema “Siga e Pare” para esses veículos para evitar o prolongamento das filas.

Equipes da PRF (Polícia Rodoviária Federal) estarão no local realizando a orientação de trânsito.

A PRF sugere que os motoristas evitem transitar neste horário no segmento citado.