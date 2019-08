Botafogo vence o Avaí pela 13ª rodada do Brasileirão

Deu Botafogo na Ressacada! Jogando fora de casa, o Glorioso venceu o Avaí por 2 a 0, pela 13ª rodada do Brasileirão. Alex Santana e Marcelo Benevenuto marcaram os gols do triunfo alvinegro na tarde deste domingo (4). O resultado colocou a equipe carioca na oitava posição, com 19 pontos somados. Já o Leão tem cinco e é o lanterna da Série A.

O jogo

Na Ressacada, o Avaí tentou controlar a partida nos primeiros minutos, mas viu o Botafogo assustar primeiro e abrir o placar. Aos 12 minutos, o Glorioso chegou com Luiz Fernando, que finalizou para boa defesa de Vladmir. Na sequência, os cariocas tiveram nova chance e dessa vez Alex Santana não desperdiçou. O meia recebeu bom passe pelo meio, limpou a marcação e bateu rasteiro, de fora da área, para fazer 1 a 0. Atrás no placar, o time da casa foi para cima e levou perigo pelos pés de Pedro Castro, aos 31, e em cabeçada de Gustavo Ferrareis, aos 39. Na primeira, a bola passou tirando tinta trave e, na segunda, Gatito salvou o Botafogo.

Na volta do intervalo, o Glorioso precisou de apenas quatro minutos para ampliar o marcador. Marcinho cobrou falta na área, Marcelo Benevenuto ganhou da marcação e testou firme para o fundo das redes. A partir daí, o Alvinegro passou a controlar mais o ritmo da partida. Aos 35, o Avaí passou a ter um jogador a menos após expulsão de André Moritz. Com a vantagem no campo e no placar, o Botafogo segurou o resultado até o apito final.