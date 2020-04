Bolsa amplia ganhos e fecha com alta superior a 3%; dólar cai para R$ 5,22

São Paulo – A Bolsa de Valores de São Paulo acompanhou o bom humor do mercado internacional e ampliou os ganhos. Nesta terça-feira (7), a B3 encerrou o pregão com alta de 3,08% aos 76.358,09 pontos. Já o dólar deu sinais de alívio e fechou em queda de 1,25%, cotado a R$ 5,22.

Com o resultado, o Ibovespa, principal índice do mercado brasileiro, registrou sua segunda alta consecutiva. Pela manhã, a Bolsa abriu as negociações já com ganho superior aos 7%, o que marcou seu retorno ao patamar dos 79 mil pontos. Na máxima do dia, a B3 estava nos 79.833,61 pontos. O resultado aumentou ainda mais o ânimo dos investidores, que já respiraram aliviados quando o pregão da última segunda (6) foi encerrado aos 74.072,98 pontos.

Se o ritmo for mantido, hoje ela pode retornar ao patamar dos 80 mil pontos, que não é atingido desde 17 de março, em meio à crise provocada pelo avanço do novo coronavírus, causador da covid-19. Vale lembrar que no fim de março ela ficou a apenas 5% de perder os 60 mil pontos.

Já o dólar seguiu em ritmo de queda. As negociações dessa terça foram abertas com baixa de quase 2%, a R$ 5,18. Apesar do valor ainda elevado, apenas a notícia de que a moeda americana não bateu novos recordes já agrada o mercado. Na última sexta-feira (3), os investidores ficaram alarmados quando a moeda alcançou sua cotação máxima nominal, quando não se desconta a inflação, e bateu em R$ 5,32.

Para se ter uma ideia, a moeda americana já possui, mesmo com a queda no início do pregão, valorização próxima a 30% em 2020.