Boletim diário: Toledo descarta sete primeiros casos da covid-19

A Secretaria Municipal de Saúde de Toledo divulgou em uma transmissão ao vivo na manhã desta quarta-feira (25) o boletim diário com a atualização dos casos do novo coronavírus no município. Os sete primeiros casos suspeitos foram descartados pela secretaria.

O município ainda tem 11 casos suspeitos da doença. “Nós temos a certeza de que o vírus já está circulando em Toledo e de que em breve teremos algum caso positivo. Alguns dos suspeitos estão com sintomas muito claros e tem histórico de viagem para áreas de risco nos últimos 14 dias. Isso só ratifica a importância de mantermos o distanciamento social nesse momento e nos coloca em posição de continuarmos adotando outras medidas conforme o necessário”, destacou, o médico de Proteção à Família, Dr. Fernando Pedrotti.

Todos os pacientes com suspeita de terem contraído a covid-19 em Toledo, estão em isolamento domiciliar. Todos realizaram os exames prontamente e tiveram as suas amostras enviadas para o Laboratório Central do Estado do Paraná (Lacen), instituto responsável pela análise das amostras. O Estado ainda conta com três laboratórios privados credenciados para a análise dos exames. Isso deve acelerar o processo e revelar mais rapidamente os resultados para os municípios.

Em Toledo quem sentir algum dos sintomas do Covid-19, tais como tosse, coriza nasal, dor de cabeça, dores no corpo, falta de ar e febre deve entrar em contato com o sistema de orientações da Prefeitura pelo telefone (45) 3055-8872.

Fonte: Toledo News.

Confira o vídeo na íntegra: