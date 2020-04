Boletim aponta queda no número de casos de dengue em Londrina

O Boletim Epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde, divulgado hoje (23), aponta queda no número de notificações relacionadas à dengue nas últimas três semanas. Na 15ª semana do ano, foram registrados 29 casos notificados, na semana retrasada foram 55 e na última semana cinco. Bem menos que nas semanas epidemiológicas anteriores (12ª, 13ª e 14ª), as quais, juntas, somaram 2.228 notificações.

Mesmo assim, a cidade registra um número alto de casos confirmados de dengue, assim como outros municípios do Paraná e de todo o país. Ao todo, do início do ano até agora, Londrina computa 31.268 notificações relacionadas à doença, das quais 11.238 foram confirmadas, 4.563 descartadas e 15.409 estão em análise, aguardando o resultado de exames laboratoriais.

Até ontem (22), foram registradas 34 notificações de óbitos relacionados à dengue. Destas, houve a confirmação de 19, o descarte de quatro casos e 11 seguem em investigação. A diretora de Vigilância em Saúde do município, Sônia Fernandes, ressalta que a dengue continua sendo uma preocupação para o município.

