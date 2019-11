Beleza e tamanho: agora é a vez das flamboyant

Reportagem: Milena Lemes

Oriunda da costa leste da África, de Madagáscar e de ilhas do Oceano Índico, a árvore da espécie flamboyant deu um colorido mais que especial este ano às ruas de Cascavel. Além da beleza das cores, de um tom que vai do laranja para o coral até o vermelho, o gigantismo das árvores impressiona.

De acordo com o vendedor Amarildo Aparecido Rodrigues, os galhos da árvore podem crescer até 12 metros para os lados, criando uma sombra ampla e um cenário digno de pintura. “Ela é uma árvore indicada para sol, para o calor, mas, por ser muito grande, a gente aconselha a plantar em sítios”.

Quem quiser plantar a bela árvore na área urbana deve ficar atento: “Precisa ter cuidado com as calçadas, porque ela não é uma árvore delicada… ela cresce para vários lados e as raízes podem levantar ou partir as calçadas”.

Quantas existem em Cascavel

Apesar de não existir um levantamento de quantas árvores da espécie flamboyant estão plantadas em Cascavel, o vendedor Amarildo Aparecido Rodrigues diz que são muitas: “Geralmente, em cada rua, é possível ver oito ou dez flamboyants”.

Como plantar

Para plantar a muda da espécie flamboyant, a dica é fazer um buraco quadrado de 50 centímetros de altura e 50 centímetros de largura, em um local aberto e que pegue bastante sol. Após o plantio, é preciso irrigar a planta diariamente.

Qual o valor

O preço da árvore flamboyant varia de acordo com o tamanho. Em Cascavel, é possível encontrar a unidade de R$ 35 a R$ 95.

Além da cor vermelha, a árvore também pode ter flores mescladas de alaranjado e vermelho, flores amarelas e, em casos raros, flores brancas.