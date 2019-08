Bebês terão sessões de shantala e do ofurô

Os recém-nascidos atendidos pela rede pública de saúde de Cascavel terão sessões gratuitas de shantala e do ofurô. As atividades serão desempenhadas por meio do Projeto BebêZen no Ceacri (Centro de Atendimento Especializado à Criança), que fica na Rua Cassiano Jorge Fernandes, 1.363, Jardim Social. O novo serviço será lançado hoje, às 14h, pelo secretário de Saúde, Thiago Daross Stefanello, e pelo prefeito Leonaldo Paranhos (PSC). “A nova técnica atende a proposta do Ministério da Saúde em expandir terapias integrativas e complementares para proporcionar benefícios fisiológicos e motores aos bebês, além de vínculos afetivos com os familiares”, acrescenta o secretário de Saúde.

Os bons resultados da massagem de shantala foram observados inicialmente pelo médico obstetra francês Frédérick Leboyer.

Para complementar a ação, o ôfuro pretende reproduzir o período gestacional, ou, no caso, o banho de balde se assemelha ao útero: “Um local úmido, apertado e quente, que tenta amenizar os impactos do recém-nascido que vem ao mundo e se depara como muitas novidades de luminosidade, sons, cheiros, entre outras distrações/perturbações. O banho de balde serve para acalmar e trazer a sensação de abraço que a criança tinha dentro do útero”, complementa Stefanello.

Serão atendidos bebês com 30 dias de vida até 11 meses e 29 dias, encaminhados pelo Ambulatório Primeiros Passos e/ou pelo Ambulatório de Nutrição do Ceacri.

As crianças e as mães participarão de quatro encontros sobre as técnicas e ainda importância nutricional, amamentação e higiene.