Bebê nasce com dois dentinhos em Francisco Beltrão

Uma situação diferente chamou a atenção da equipe médica do Hospital São Francisco, em Francisco Beltrão, o bebê Anthony Alupp Ortega nasceu com dois dentinhos nessa quinta-feira (23).

O bebê é filho do casal Wellinhton Ortega e Juliana Allup e nasceu com 3,1 quilos e com uma rara surpresa, dois dentinhos na parte inferior da boca, condição essa que só ocorre a cada 2 mil nascimentos.

“Todos nós ficamos surpreendidos! Não foi só um, o Anthony nasceu com dois dentinhos”, contou o pai Wellington Ortega.

Os dentinhos de Anthony foram extraídos ainda nesta quinta-feira, pois existia o risco de caírem e a criança engolir ou acabarem machucando o bebê e a mãe.

Fonte: Portal Tri