Bebê de 8 meses é operado no Ceapac

O médico Guilherme Sachet é otorrinolaringologista do Ceapac (Centro de Atenção e Pesquisa em Anomalias Craniofaciais) do HU (Hospital Universitário) de Cascavel e realizou semana passada um procedimento cirúrgico com o cirurgião Cristiano Tonello, do HRAC/Centrinho (Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais) da USP.

Segundo Guilherme, o procedimento se trata de uma rinoplastia reconstrutora em um bebê de oito meses, nascido com uma raríssima malformação facial. “Nesse primeiro tempo, a cirurgia tem a finalidade de dar funcionalidade ao nariz, e um mínimo estético, diminuindo os estigmas (principalmente bullying) que essa criança sofreria já no início da infância.”

O especialista ressalta ainda que outras cirurgias serão necessárias ao longo da vida desse paciente. “Com o crescimento da criança, outros passos serão programados para melhorar ainda mais sua estética e qualidade de vida.”

Mutirão

Além de Tonello, o médico Pedro Franco, da Universidade Texas A & M College of Dentistry e DFW Oral & Maxillofacial Surgery (clínica particular), vem a Cascavel realizar um mutirão com oito cirurgias de palatoplastia nos dias 1º e 2 de abril.

Além de realizar as cirurgias, Pedro Franco terá um momento de conversa com os residentes e com os profissionais do Ceapac a fim de trocar experiências e contribuir na formação continuada dos profissionais. O mutirão está sendo realizado a convite da médica Natasha Magro.