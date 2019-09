Batatas e cebolas são apreendidas na Ponte Tancredo Neves

Nesta segunda-feira (09), durante fiscalização de rotina no âmbito da Operação Fronteira Blindada, ação da Receita Federal na Ponte Tancredo Neves resultou na apreensão de cebolas e batatas oriundas da Argentina.

A ação ocorreu por volta das 15h, quando a equipe abordou um veículo paraguaio que atravessava a ponte sentido Brasil. Durante a vistoria, os fiscais encontraram cerca de 100 kg de cebolas e 70 kg de batatas.

A Receita Federal ressalta que a importação de alimentos está sujeita ao controle do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA).

O motorista e o veículo foram liberados, porém serão enviadas Representações Fiscais para fins penais ao Ministério Público para apuração dos ilícitos. Estima-se que as mercadorias somem R$ 600.

A Receita Federal disponibiliza um telefone de contato para denúncias, de forma anônima, por meio do número (45) 9 9152-2036.

A Operação Fronteira Integrada está inserida no âmbito do Programa de Proteção Integrada de Fronteiras (PPIF), instituído pelo Decreto nº 8.903/2016, tem como diretrizes a atuação integrada e coordenada dos órgãos de segurança e de fiscalização atuantes nas fronteiras, e como foco, o fortalecimento da prevenção, do controle, da fiscalização e da repressão aos delitos transfronteiriços, como contrabando, descaminho, tráfico de drogas, armas e medicamentos, entre outros. Participam da Operação a Receita Federal, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar do Paraná – BPFRON, Força Nacional de Segurança Pública– FNSP e Foztrans – Instituto de Transportes e Trânsito de Foz do Iguaçu.