Basquete feminino: Brasil perde no Pré-Olímpico e vê vaga a Tóquio mais distante

Rio de Janeiro – A seleção brasileira feminina de basquete estreou com derrota para Porto Rico no Pré-Olímpico de Bourges, na França, e ficou distante da classificação para Tóquio 2020. Ontem (6), as comandas de José Neto caíram na prorrogação por 91 a 89 (83 a 83 após quatro períodos). O adversário é o mesmo que deixou as brasileiras fora do Mundial de 2018.

A seleção voltará à quadra neste sábado, às 16h30 (de Brasília), para enfrentar a França. Depois, encerrará a participação contra a Austrália, no domingo, às 10h. O Pré-Olímpico de Bourges classifica três países para a Olimpíada de Tóquio. Portanto, para conseguir uma das vagas, as brasileiras terão de bater pelo menos uma das principais equipes do planeta.

Com 26 pontos e 15 rebotes, Damiris foi o destaque do Brasil. Do outro lado, Jennifer O’Neill fez 30 pontos, pegou seis rebotes e deu três assistências. A seleção brasileira ainda teve Patty com 19 pontos, Érika de Souza com 15 e Débora Costa e Tainá Paixão com dez cada. Ali Gibson anotou 20 pontos, com sete rebotes para as portorriquenhas. E Jazmon Gwathmey fez 15 pontos, com oito rebotes.

O Brasil esteve à frente do placar por praticamente toda a partida e chegou a abrir 12 pontos de frente. Em toda a partida, a seleção liderou por 36 minutos, mas na reta final perdeu a dianteira. Mesmo assim, buscou a igualdade em 83 a 83 e levou para a prorrogação. Nos cinco minutos adicionais, Porto Rico venceu a partida por 91 a 89.