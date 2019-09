Banho de manjericão para o amor florescer

O manjericão é uma erva muito poderosa, tanto do ponto de vista da fitoterapia quanto por seu aspecto energético. Por isso, o banho de manjericão para o amor pode ajudar a fortalecer os laços da sua relação.

Do ponto de vista energético, essa erva é considerada uma das mais místicas. Entre os poderes atribuídos a ela, está o de neutralizar energias negativas e dissipar a raiva, atrair lucros e clientes para negócios e lojas, revelar o caminho correto das escolhas e muitos outros. Aqui no blog, já falamos do banho de manjericão para limpar as energias negativas.

Banho de manjericão com açúcar: para que serve?

Existe mais de uma versão de banho de manjericão que usa junto o poder do açúcar. Normalmente, eles são usados para resolver questões amorosas. Um dos problemas que podem ser tratados com esses rituais é a falta de sintonia na relação.

Quando o casal tem uma briga, ou está se sentindo desconectado, esses dois ingredientes se complementam muito bem. O poder pacificador do manjericão, junto com o poder do açúcar de adoçar situações e pessoas, faz com que os amantes voltem a se entender.

Outra possibilidade é usar a energia do manjericão e do açúcar para atrair a vibração do amor para a sua vida. Esse banho é usado por pessoas que estão solteiras e desejam encontrar uma pessoa especial com quem construir uma relação duradoura.

Banho de manjericão com açúcar, como fazer?

Um banho simples de manjericão com açúcar, que tem o poder de apaziguar energias de conflito entre o casal.

Ingredientes:

1 ramo de manjericão;

250 gr de açúcar;

2 litros de água limpa (de preferência, mineral ou filtrada).

Como preparar o banho:

Leve a água ao fogo até o ponto de fervura. Apague o fogo e adicione o manjericão e o açúcar. Mexa até dissolver todo o açúcar e deixe a mistura descansar tampada por cerca de 10 minutos.

Tome seu banho de higienização normalmente. Depois, pegue a infusão de manjericão e despeje sobre o corpo, do pescoço para baixo. Não molhe a cabeça com o preparado de erva e açúcar. Durante todo o banho, mentalize energias limpas de amor para o casal.

