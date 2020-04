Bandidos fazem a limpa no Conselho Tutelar Sul em Cascavel

Reportagem: Fábio Donegá

Nem em tempos de isolamento social e toque de recolher em Cascavel por conta da pandemia do novo coronavírus os arrombadores deixam de “trabalhar” na cidade. Na madrugada desta terça-feira (14), eles fizeram a limpa no Conselho Tutelar Sul, localizado na região do Parque São Paulo em Cascavel.

Pelo menos cinco computadores foram levados do local, além de objetos pessoais dos trabalhadores, o estoque de álcool em gel e alimentos que eram oferecidos aos atendidos.

O Conselhor Tutelar Sul era o único dos três de Cascavel que não havia sido arrombado ainda em 2020. O Leste e o Oeste já haviam sido alvo de arrombadores, que também tiveram a cozinha e o estoque de comida como alvo.

A Polícia Militar agora faz o levantamento do que foi levado no Conselho Sul para que a Polícia Civil dê início às investigações em busca dos arrombadores.

Infelizmente no local não há câmeras de segurança e nem alarme.

Na segunda-feira (13), novamente, no Conselho Oeste, levaram quatro computadores além de vários alimentos.