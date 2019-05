Bandidos assaltam e vandalizam Escola Municipal do Reassentamento São Francisco

Criminosos invadiram a Escola Municipal São Francisco de Assis, no Reassentamento São Francisco na madrugada de sábado (25) para domingo (26), levando diversos objetos e deixando danos na estrutura da unidade.

De acordo com a Secretaria Municipal de Educação pelo que se constatou, os criminosos arrombaram duas portas da cozinha e, por ali, tiveram acesso a outros espaços da escola. Foram levados uma máquina de lavar roupas com capacidade para 15 quilos, uma máquina de lavar calçadas, a extensão elétrica que era utilizada junto com a mesma, um forno micro-ondas, um forno elétrico, utensílios de cozinha e alimentos.

Também foi levada uma máquina de cortar cerâmica pertencente a um pai de aluno, que juntamente com outras pessoas da comunidade, realizavam serviço voluntário de colocação de piso em uma parte da escola, durante o fim de semana. Além disso, o laboratório de informática também foi arrombado e de lá foram levados 31 netbooks, um notebook de uma professora, um HD externo, um projetor multimídia, 30 fones de ouvido, 10 mouses e uma TV de 32 polegadas.

A ação foi percebida na manhã de domingo por uma funcionária, tendo em vista que parte do serviço voluntário iniciado no sábado, iria ser concluído no domingo. A direção acionou a Guarda Municipal, que disponibilizou um guarda durante o dia e outro pela noite e também confeccionou um boletim de ocorrência.

A unidade escolar não é monitorada por câmeras e segundo a prefeitura, uma licitação está em andamento para ampliar a cobertura do sistema de alarme e monitoramento às unidades escolares que ainda não são atendidas com este serviço.