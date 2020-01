Banana e carne estão entre os vilões do supermercado em dezembro

Cascavel – O Projeto de Extensão Determinação Mensal do custo de Cesta Básica de alimentação em Cascavel, vinculado ao curso de Ciências Econômicas da Unioeste, constatou que o valor da cesta básica individual de alimentos em Cascavel, em dezembro, teve aumento de 6,7% se comparado ao mês anterior, passando de R$ 370,79 para R$ 395,60.

Dos 13 produtos pesquisados em Cascavel, seis tiveram aumento. Os itens que tiveram maior elevação no preço foram banana (16,62%), tomate (15,85%) e carne (9,90%).

A carne bovina foi afetada em todo o País pelo aumento das exportações, entressafra e alto custo de reposição do bezerro. O tomate subiu em virtude do encerramento da safra de verão e a antecipação na maturação, devido ao calor e, no caso da banana, as exportações brasileiras da fruta aumentaram em novembro, especialmente para o Mercosul.

Por outro lado, o preço do feijão preto manteve-se estável e outros seis produtos apresentaram queda, com destaque para o pão francês (-1,29%), a farinha de trigo (-1,26%) e o leite (-1,07%).