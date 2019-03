BAIXO IGUAÇU: Usina coloca duas turbinas em operação

Capanema – Inaugurada nos últimos dias do mês de dezembro de 2018, duas das três turbinas da Usina Hidrelétrica do Baixo Iguaçu, entre o oeste e sudoeste do Paraná tendo sua casa de máquinas no município de Capanema, começou a operar oficialmente.

A obra, que levou cinco anos para ser concluída pela Copel e a Neoenergia no trecho final do Rio Iguaçu e que custou R$ 2,4 bilhões, vai estar completamente operante até o fim deste mês com capacidade máxima de geração de 350,2 MW, o suficiente para atender uma cidade com 1 milhão de habitantes.

Segundo a empresa, obedecendo o cronograma traçado, a Usina Baixo Iguaçu entrou em operação e todas as etapas foram autorizadas pela Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica).

A chamada UG01, turbina de número 1, iniciou a operação comercial no dia 21 de fevereiro. A UG02 iniciou operação comercial dia 8 deste mês e a de número três começa até o fim deste mês.

A área de seu reservatório, que soma pouco mais de 13 quilômetros de alagamento, 516 metros da extensão da barragem e 60 quilômetros em linhas de transmissão, também abrange os municípios de Capitão Leônidas Marques, Planalto, Realeza e Nova Prata do Iguaçu. A expectativa é que o pagamento de impostos pela utilização dos recursos hídricos aos municípios abrangidos pela usina ultrapasse os R$ 4 milhões/ano.