AZ Alkmaar x Manchester United: Veja como fazer sua aposta no confronto inédito da Liga Europa

Um jogo inédito acontece nesta quinta-feira (03) na Liga Europa: o AZ Alkmaar enfrenta pela primeira vez na história o Manchester United. O confronto é válido pela segunda rodada da fase de grupos da competição, e além de inédito, é o primeiro duelo dos Red Devils contra holandeses desde a final da Europa League de 2017. Veja como fazer sua aposta nesse jogo? O Betsul te explica:

MANCHESTER UNITED CONTRA TIMES HOLANDESES

Ao todo, o Manchester United teve 17 confrontos contra times holandeses na história do futebol e saiu vitorioso em nove oportunidades. O último duelo dos ingleses contra uma equipe da Holanda aconteceu na final da Liga Europa de 2017 – quando venceu por 2 a 0 o Ajax e faturou o título inédito do segundo maior torneio de clubes do futebol europeu.

Apesar do bom retrospecto geral, a situação inglesa é um pouco complicada quando se joga em território holandês. Em oito jogos disputados longe de Old Trafford, os Red Devils perderam a metade das vezes: venceu duas, empatou outras duas e saiu derrotado em quatro oportunidades.

De quebra, nas últimas duas partidas disputadas como visitantes, o United saiu derrotado para PSV (2-1) na Liga dos Campeões de 2015/16 e Feyenoord (1-0) na Liga Europa de 2016/17.

AZ ALKMAAR CONTRA TIMES INGLESES

Como mandante, o AZ Alkmaar costuma complicar a vida dos clubes ingleses. Em sete jogos contra times da Inglaterra, os holandeses sofreram apenas uma derrota: foram duas vitórias, quatro empates e um único resultado adverso (foi derrotado pelo Everton por 3 a 2, em 2007).

PRESSÃO NO UNITED X BOA FASE DO AZ

Um dos fatores para o equilíbrio das odds é o momento vivido por cada equipe. Apesar do grande investimento, o Manchester United não apresenta um bom futebol e não conquista grandes resultados – desde a estreia da Premier League 2019/20 com goleada sobre o rival Chelsea. Com apenas duas vitórias nos últimos oito jogos, o clube está pressionado para ter um melhor desempenho e justifique todo o investimento no elenco classificado como 11º mais valioso do mundo.

Do outro lado, o AZ Alkmaar vive grande momento, já que está invicto há cinco jogos, e ocupa a terceira colocação do Campeonato Holandês. Em oito partidas disputadas no Campeonato Holandês, a equipe tem a melhor defesa da competição, sofrendo apenas três gols. Além disso, o desempenho em casa defende a invencibilidade de sete jogos.

EM QUEM VOCÊ APOSTA?

Assim, mesmo com a disparidade de investimento das equipes, o confronto tem contação extremamente equilibrada, e quem pode ganhar com isso é o apostador. No Betsul, o melhor site de apostas esportivas da América do Sul, tem leve favoritismo para os ingleses no duelo da UEFA Europa League. A vitória dos Red Devils pode render 2.31 vezes o valor apostado, enquanto o triunfo dos mandantes rende 2.78 vezes. No caso de um empate, o apostador pode mais que triplicar (3.24) o dinheiro aplicado.

O United confirma o favoritismo e vence a partida? O AZ surpreenderá e deixará a equipe de Manchester ainda mais pressionada?

Fonte: Betsul