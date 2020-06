Avanço da pandemia: Oeste confirma 11 mortes em três dias

Cascavel – A região oeste do Paraná confirmou entre o último sábado (13) e a segunda-feira (15) um total de 11 óbitos em decorrência da covid-19. Desses, seis são de Cascavel, dos quais três foram confirmados ontem, elevando o total de vítimas a 19 no Município; outros dois são de Jesuítas, também confirmados ontem, totalizando três óbitos pela doença; Foz do Iguaçu registrou o quarto óbito no domingo (14); Santa Tereza teve o segundo óbito confirmado no sábado; e Santa Helena registrou a primeira vítima fatal da doença no domingo.

Assim, o total de óbitos no oeste chega a 42, aumento de 55,55% em uma semana: no dia 8 de junho eram 27. No mesmo período, somente Cascavel registrou oito vítimas, passando de 11 para 19 óbitos.

No Estado, a Secretaria da Saúde registrou nove óbitos nessa segunda-feira, elevando o total a 334 vítimas da doença, isso sem considerar os quatro últimos óbitos de Cascavel.

Confirmações

O número de infectados na região subiu para 2.383, com crescimento de 58,65% em uma semana: no último dia 8 eram 1.502 infectados. Já no Paraná, o número de casos era de 9.716 nessa segunda-feira, 38,18% maior que o do dia 8, quando eram 7.031. Em 303 cidades paranaenses há ao menos um caso confirmado de covid-19 e em 107 municípios há óbitos pela doença.

Curitiba mantém-se com o maior número de casos, seguida por Cascavel.

Paraná tem 1.205 pessoas internadas

Nessa segunda-feira, 368 pacientes com diagnóstico confirmado de covid-19 estavam internados; sendo 262 estão em leitos SUS (118 em UTI e 144 em leitos clínicos/enfermaria) e 106 em leitos da rede particular (39 em UTI e 67 em leitos clínicos/enfermaria), ou seja, um total de 157 em UTI.

Outros 837 pacientes em leitos UTI e enfermaria que aguardam resultados de exames. Eles estão em leitos das redes pública e particular e são considerados casos suspeitos de infecção pelo vírus Sars-CoV-2.

A taxa de ocupação dos leitos de UTI no Estado era de 53% e de enfermaria 35%.

Na Macrorregional Oeste, na noite de segunda-feira, 61% dos leitos de UTI estavam ocupados e 33% das vagas de enfermaria. Todos exclusivos para pacientes com covid-19.

Em Cascavel, a ocupação dos leitos de UTI na Ala Covid do HU (Hospital Universitário) era de 90% e, na enfermaria, a ocupação era de 70%.

Reforço

No Município, mais 14 leitos de UTI do Hospital de Retaguarda devem ser destinados exclusivamente para o atendimento de pacientes com a doença ainda esta semana. Assim como a ativação do Hospital de Campanha, com 59 leitos e 15 de UTI, o que deve ocorrer nos próximos dias.

O secretário de Saúde, Thiago Stefanello, fará uma transmissão às 17h desta terça-feira, na qual deve apresentar data e o modo como vai funcionar a regulação de pacientes para o Hospital de Campanha, definidos ontem.

REGIÃO OESTE Casos Anahy 7 Assis Chateaubriand 51 Boa Vista da Aparecida 23 Braganey 15 Cafelândia 5 Campo Bonito 20 Capitão Leônidas Marques 6 Cascavel 1.262 Catanduvas 11 Céu Azul 12 Corbélia 18 Diamante do Sul 13 Foz do Iguaçu 298 Guaíra 21 Guaraniaçu 38 Ibema 26 Iguatu 4 Iracema do Oeste 2 Itaipulândia 2 Jesuítas 13 Lindoeste 7 Marechal C.Rondon 19 Maripá 2 Matelândia 2 Medianeira 27 Mercedes 1 Missal 12 Nova Aurora 4 Palotina 25 Pato Bragado 2 Quatro Pontes 2 Quedas do Iguaçu 24 Ramilândia 2 Santa Helena 15 Santa Lúcia 1 Santa Terezinha Itaipu 30 Santa Tereza do Oeste 29 São José das Palmeiras 1 São Miguel do Iguaçu 5 São Pedro do Iguaçu 2 Serranópolis do Iguaçu 1 Terra Roxa 2 Toledo 274 Três Barras do Paraná 16 Tupãssi 22 Vera Cruz do Oeste 9 TOTAL NO OESTE 2383 TOTAL NO PARANÁ 9.716 TOTAL NO BRASIL 888.271

MUNICÍPIO MORTES Oeste Cascavel 19 Foz do Iguaçu 4 Guaíra 3 Toledo 3 Palotina 1 Braganey 1 Jesuítas 3 Céu Azul 1 Assis Chateaubriand 2 Santa Tereza do Oeste 2 Ibema 1 Cafelândia 1 Santa Helena 1 1º de Maio 1 Alvorada do Sul 2 Ampére 1 Apucarana 4 Arapongas 4 Araruna 2 Araucária 2 Assaí 1 Bandeirantes 1 Bela Vista do Paraíso 2 Bocaiuva do Sul 1 Cambé 4 Campina da Lagoa 1 Campina Grande Sul 5 Campo do Tenente 1 Campo Largo 2 Campo Magro 1 Campo Mourão 4 Cantagalo 1 Carambeí 1 Cianorte 2 Cidade Gaúcha 1 Clevelândia 1 Colombo 2 Contenda 1 Cornélio Procópio 2 Curitiba 79 Fazenda Rio Grande 7 Fernandes Pinheiro 1 Francisco Beltrão 2 Guairaça 1 Guapirama 1 Guaporema 1 Guarapuava 1 Guaraqueçaba 1 Guaratuba 1 Ibiporã 1 Imbituva 1 Imbaú 2 Iretama 1 Ivaiporã 2 Jaguariaíva 1 Jaguapitã 1 Jataizinho 1 Jussara 1 Londrina 41 Luiziana 1 Mamborê 1 Mandaguari 1 Manoel Ribas 1 Maringá 11 Mariópolis 1 Mirador 1 Paiçandu 1 Paraíso do Norte 1 Paranaguá 4 Paranavaí 7 Pato Branco 1 Pinhais 5 Piraquara 8 Ponta Grossa 1 Pontal do Paraná 1 Quatiguá 1 Quatro Barras 1 Quitandinha 1 Rancho Alegre 1 Reserva 1 Ribeirão do Pinhal 1 Rio Negro 1 Rolândia 3 Rondon 1 Santa Fé 1 Santa Mônica 1 Santa Mariana 1 Santa Isabel do Ivaí 1 Santo Antônio Caiuá 1 Santo Antonio da Plantina 1 São João do Caiuá 1 São João do Ivaí 1 São José da Boa Vista 1 São José dos Pinhais 12 São Mateus do Sul 1 Sapopema 1 Sarandi 1 Sertanópolis 1 Siqueira Campos 4 Tamarana 1 Tamboara 1 Tapejara 1 Telêmaco Borba 1 Terra Boa 2 Terra Rica 1 Umuarama 1 Uraí 1 Verê 1 Wanceslau Braz 1 Não residentes no Paraná 7 TOTAL PARANÁ 343 TOTAL DO BRASIL 43.959