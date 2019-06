Avaí e São Paulo empatam e continuam no jejum de vitórias

Pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro, Avaí e São Paulo entraram em campo neste sábado (8), na Ressacada, tentando quebrar o jejum de vitórias. No entanto, os times fizeram um jogo sem muita emoção e não saíram do 0 a 0.

Com o resultado, o Tricolor Paulista chega à quarta rodada sem vencer e aparece na sétima posição, com 13 pontos. O Avaí, que ainda não teve nenhum triunfo na competição, segue na lanterna, agora com quatro.

O jogo

Os primeiros 45 minutos de jogo em Florianópolis foram de pouca criatividade. O lance mais animado foi aos 25 minutos, quando o goleiro Tiago Volpi se atrapalhou com um recuo de bola e quase viu os atacantes do Avaí levarem a melhor. O São Paulo, apesar de ter tido mais posse de bola, não conseguiu traduzir a vantagem em chances de gol.

O ritmo não mudou muito na volta do intervalo, mas as poucas oportunidades criadas foram melhores. O São Paulo chegou perto aos 22 minutos. Reinaldo cobrou escanteio, Bruno Alves cabeceou bem, mas foi parado na defesa de Vladimir. Depois, aos 43, o Avaí teve chance na cabeçada de Getúlio, que foi defendida por Volpi.